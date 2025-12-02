¿Cómo actuaría la fuerza pública colombiana en caso de una intervención de EE. UU. en Venezuela? Esto dice Mindefensa

En medio de la creciente incertidumbre en torno a una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro, surgen dudas sobre los impactos que tendría esta decisión sobre Colombia.

Lo anterior, debido al alto riesgo de migración que se daría hacia territorio colombiano. Aunque por ahora no se registra un flujo masivo de migrantes y hay normalidad en los pasos fronterizos, la fuerza pública está en alerta para atender cualquier situación.

Lea más: Sofía Gómez sorprende al mundo: nuevo récord panamericano con inmersión de 107 metros

Cabe señalar que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio un ultimátun a Nicolás Maduro para abandonar el país. De lo contrario, se daría esa intervención forzada de Estados Unidos.

¿Cómo actuaría Colombia?

Frente a estas tensiones diplomáticas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un parte de tranquilidad, pues las Fuerzas Militares de Colombia y de Policía, no tendrán participación en dicho conflicto.

Sin embargo, los uniformados sí estarán listos para atender a la población migrante que cruce las fronteras hacia Colombia.

Le puede interesar: Ricardo Bonilla, ex ministro de hacienda, afirma ser inocente ante señalamientos por el caso UNGRD

"Respecto a una hipotética intervención de parte de los Estados Unidos en Venezuela, el actuar de nosotros es una atención humanitaria, si llega a haber migración fuerte", dijo el ministro Pedro Sánchez.

Además, Sánchez fue enfático en aclarar que la fuerza pública atacará con toda contundencia a los criminales y grupos ilegales que lleguen a territorio nacional desde Venezuela.

"Si terroristas intentan pasar hacia acá, nos enfocarnos es en atacar los grupos armados organizados, es decir, seguir cumpliendo el rol de la fuerza pública", agregó el ministro.

De momento, no se ha ordenado un movimiento especial de las tropas en las zonas de frontera entre Colombia y Venezuela.

Fuente: Sistema Integrado de Información