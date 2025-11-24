Cuatro asesinatos en La Guajira durante un fin de semana violento

Un fin de semana violento se registró en varios municipios del departamento de La Guajira, con el asesinato de varios hombres. Las autoridades, aunque no han entregado mayores detalles de lo ocurrido, informaron que se encuentran investigando los hechos.

El primer hecho ocurrió cuando Álvaro González fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en plena vía pública en el municipio de Maicao. Según testigos, un hombre que se movilizaba en una motocicleta, disparó en ocho oportunidades contra su víctima. El hombre fue auxiliado pero falleció minutos después de haber ingresado a la clínica.

También en Maicao, un hombre identificado como Jhon Freddy Padilla Murgas, de 32 años y dedicado al mototaxismo, murió después de ser atacado a tiros mientras se encontraba sentado en una zona pública del barrio San José.

Según la información preliminar, al lugar llegaron tres motocicletas con varios sujetos a bordo, quienes se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó con múltiples lesiones, pero falleció horas después.

Mientras que en el corregimiento de Zambrano, jurisdicción de San Juan del Cesar, un hombre identificado como Jeinner Andrés Cuello Torres, de 32 años, murió en un ataque armado. En el mismo hecho resultó herido José Fernando Cabarcas Villegas, de 24 años. Según la información preliminar, Cuello Torres salió de su vivienda en el sector de Corral de Piedra y, dos horas más tarde, se reportó su muerte.

En el lugar fue hallado un cartel con la frase “AGC por ladrón”. Las autoridades avanzan en la recolección de información para establecer los móviles del ataque y determinar la veracidad del mensaje dejado en el sitio.

En Riohacha, Edelmer Damrium Brito Toro murió en la noche de este domingo, luego de ser víctima de un ataque armado cuando se encontraba en su tienda junto a unos amigos y fueron interceptados por dos hombres que llegaron al lugar en una motocicleta. Las autoridades señalaron que presenta una anotación como indiciado por homicidio agravado.

La Policía indicó que el sector tiene presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), información que será tenida en cuenta dentro de las labores investigativas que adelanta la Sijín para esclarecer los móviles del hecho e identificar a los responsables.

Fuente: Sistema Integrado de Información