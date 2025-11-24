El exalcalde de Marinilla (2012–2015) y actual funcionario de la Personería Distrital de Medellín, José Gildardo Hurtado Álzate, fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia a 10 años y 4 meses de prisión.

La decisión penal ratifica que Hurtado firmó escrituras públicas mediante las cuales 25 predios pertenecientes al municipio de Marinilla fueron transferidos a familiares, terceros y candidatos al Concejo de esa localidad.

La condena se produce por la responsabilidad del exmandatario en varios delitos, aunque la sentencia de segunda instancia aún es susceptible de recursos extraordinarios de casación.

El Tribunal ratificó la culpabilidad de Hurtado Álzate por: peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. El delito de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública fue declarado extinto por prescripción, pero la condena por los demás cargos se mantiene firme.

La notaria de Marinilla, Marisol López Suárez, fue quien detectó las transferencias irregulares y denunció el caso, dando inicio al proceso penal, donde también fueron vinculados Edwin Norbey Posada Castaño, Miguel de Jesús Rincón Villegas y Blanca Nohelia Duque Montoya.

Por su parte, el exalcalde Hurtado aseguró ser la víctima, alegando que su firma fue obtenida de manera engañosa:

"La investigación está relacionada con la adjudicación de seis terrenos baldíos a particulares sin el cumplimiento de los requisitos... (la entrega fue) promovida por las demás personas procesadas... quienes impulsaron los actos administrativos en favor de familiares suyos, para lo cual obtuvieron mi firma de manera engañosa."

El exmandatario añadió que todos los predios fueron restituidos a su estado inicial sin pérdida para el patrimonio público, una vez que advirtió la situación.

Cabe indicar que, a pesar de los hechos ocurridos en su primera administración, Hurtado volvió a ocupar la Alcaldía de Marinilla en el periodo 2020–2023.

