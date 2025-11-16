Un grave hecho de violencia se registró sobre la vía Panamericana Popayán - Pasto, en el sector de Mojarras, donde presuntos integrantes de las disidencias de las Farc instalaron un retén ilegal y abrieron fuego contra dos vehículos que ignoraron la orden de detenerse.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, le confirmó a LA FM que el ataque dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas, entre ellas una niña de dos años, quienes fueron trasladados al Hospital San José del municipio de Popayán, departamento del Cauca.

La funcionaria señaló que el hecho se habría presentado en medio de un hurto, sin embargo, ciudadanos grabaron en varios videos cómo integrantes de dicho grupo armado ilegal se encontraban en la zona realizando un retén ilegal, en este importante corredor vial del suroccidente colombiano.

Por estos hechos, las autoridades adelantan operativos en la zona para ubicar a los responsables y restablecer la seguridad en este corredor vial, afectado en las últimas semanas por acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales.

En la mañana de este domingo se registró un grave accidente en zona rural del municipio de Miranda, Cauca, donde una chiva se volcó mientras transportaba a decenas de pasajeros.

Las primeras versiones reportan al menos 30 personas heridas, quienes están siendo trasladadas al hospital local. No se descartan fallecidos, los organismos de emergencia que atienden la situación.

En el departamento del Cauca se ha registrado una escalada de violencia que tiene en 'jaque' a las comunidades de varios municipios afectados con ataques terroristas y violaciones a los derechos humanos.

Uno de los últimos ataques terroristas se registró en el corregimiento de Mondomo, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas cuatro soldados y dos adultos mayores.

Fuente: Sistema Integrado de Información