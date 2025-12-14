Salario mínimo 2026: se alista reunión clave para lograr un acuerdo

Este lunes 15 de diciembre se vence el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2026. La definición se dará en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en medio de un escenario marcado por la distancia entre las propuestas de trabajadores y empresarios, lo que aumenta la probabilidad de que el ajuste sea finalmente definido por decreto del Gobierno Nacional.

Mientras las centrales obreras plantearon un incremento del 16 %, los empresarios propusieron un aumento del 7,21 %, diferencia que ha dificultado el avance hacia una concertación.

Así lo advirtió el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien aseguró que crece la expectativa alrededor de esta reunión. De no lograrse un consenso, se abriría el camino para que el Ejecutivo tome la decisión de manera unilateral.

Arias afirmó que las centrales obreras solo estarían dispuestas a retomar una negociación si la propuesta empresarial supera los dos dígitos. “Si los empresarios suben a dos dígitos, no importa cuál número, pero si es mayor del 11 % sería un gran paso. Si no suben a dos dígitos, ni nos sentemos”, señaló.

Lea también: Alerta en el Catatumbo tras declaraciones de Trump sobre “fábricas de cocaína”

El dirigente sindical calificó como “total” la distancia con los gremios empresariales y cuestionó el planteamiento del 7,21 %, al considerar que no responde a las necesidades reales de los trabajadores. “Si a Cabal le parece generoso 7,21, entonces ¿qué será no generoso? No tiene nada de generosidad”, afirmó.

Arias manifestó que ve altamente probable que el salario mínimo de 2026 sea definido por decreto. “Creo que no va a haber acuerdo y que el Gobierno va a quedar con las manos libres para definir el incremento salarial”, sostuvo, al tiempo que expresó su expectativa de que el Ejecutivo adopte una decisión “generosa” frente a los trabajadores.

Las centrales obreras mantienen su propuesta del 16 %, respaldada —según Arias— en estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario mínimo vital. Incluso, anunció una audiencia pública para el mismo 15 de diciembre en horas de la mañana, en la que esperan que la OIT exponga estos análisis como sustento técnico de la petición sindical.

La reunión de la mesa de concertación está citada para después de las 2:00 de la tarde.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, defendió la postura empresarial y reiteró que el gremio mantiene el espíritu de concertación. Destacó que el encuentro con el ministro del Trabajo y el equipo de Gobierno fue “franco” y con disposición al diálogo.

Bedoya subrayó que la discusión del salario mínimo no solo impacta a los 2,4 millones de trabajadores que devengan el mínimo, sino también a más de 11 millones de personas que ganan menos de ese ingreso y a los 13 millones que se encuentran en la informalidad laboral.

Le puede interesar: Cúcuta y el Catatumbo en máxima alerta por amenazas del ELN

“Una mala decisión puede tener un impacto negativo en todo el mercado laboral colombiano”, advirtió.

Frente a la exigencia de elevar la propuesta empresarial a dos dígitos, Bedoya fue claro en que no aceptarán condicionamientos para sentarse a negociar. “Esta comisión debe llevarnos a todos a la mesa, no a un trueque de posiciones numéricas. Nuestro análisis se basa en variables que afectan a toda la economía”, explicó.

El dirigente gremial confirmó que las conversaciones continuarán el lunes en una reunión tripartita con el Ministerio del Trabajo, en un último intento por acercar posiciones antes de que el Gobierno deba definir el incremento por decreto.

Con el reloj en contra y posturas aún distantes, el debate sobre el salario mínimo para 2026 se perfila como uno de los más tensos de los últimos años, en un escenario donde la concertación parece cada vez más difícil y la decisión final podría quedar en manos del Ejecutivo.

Fuente: Sistema Integrado de Información