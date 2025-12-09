La celebración del fin de semana de Velitas dejó 11 nuevos casos de personas lesionadas por pólvora en el departamento. Entre estos, se destaca un lamentable caso: un menor de 16 años sufrió quemaduras de segundo grado en el ojo izquierdo, incluyendo afectación de la córnea, a pesar de encontrarse en calidad de observador al momento del accidente.

La lesión fue provocada por una papeleta. El joven fue atendido inicialmente en el Hospital Rosalpi y se encuentra en proceso de remisión, elevando a 50 la cifra de lesionados por pirotecnia en Antioquia en lo que va del mes.

Con este nuevo caso en Bello, el departamento se acerca a la cifra de lesionados del año anterior. A la misma fecha en 2024, se habían reportado 52 casos, lo que indica que la tendencia de incidentes con pólvora sigue siendo preocupante, a pesar de las campañas.

Cabe destacar que el balance reciente incluye otros dos incidentes graves: en Medellín, un menor de 9 años sufrió quemaduras de segundo grado en la cara a causa de voladores y en San Pedro, una mujer de 80 años resultó con quemaduras de segundo grado y laceración en la mano debido a la manipulación de totes.

Finalmente, las autoridades de salud confirmaron que, hasta la fecha, no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol en el departamento.

Fuente: Alerta Paisa