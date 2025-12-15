Sur del Meta queda incomunicado tras la caída de un puente en vía nacional

Se cayó el puente que une a los municipios de Granada, Lejanías y San Juan de Arama, en el punto conocido como Trocha 4, en el sur del departamento del Meta.

El hecho ocurrió justo cuando un vehículo de alta gama atravesaba la infraestructura y cayó junto con el puente, ubicado en sectores conocidos como la Trocha 5 y la Trocha 4, en la vía nacional que maneja el Invías y que conecta a Villavicencio con el sur del Meta.

Jorge Díaz Martínez, director de la Defensa Civil, confirmó la caída del puente y dijo que, pese a la emergencia por la incomunicación generada y de manera indefinida, no se registraron personas lesionadas.

El alcalde de Lejanías, Jeffry Martínez, uno de los municipios afectados, confirmó el colapso del puente y dijo que esta era una tragedia anunciada ante el Invías, dado que es una vía nacional “que soporta bastante tráfico y requiere mantenimiento constante que no se le hace”.

También la Gobernación del Meta salió a confirmar la emergencia y a anunciar que se está gestionando una solución definitiva ante el colapso del puente ubicado en la vía nacional que comunica a los municipios de Granada y San Juan de Arama.

“Desde la Administración Departamental se adelantan gestiones interinstitucionales para priorizar esta situación, que afecta la movilidad, el transporte de productos agrícolas y la seguridad de quienes transitan por este importante corredor vial del sur del Meta”, dijo Sergio Muñoz, gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM).

Reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con las entidades nacionales competentes, con el fin de lograr una pronta intervención que garantice la conectividad y el bienestar de las comunidades impactadas.

Las soluciones para resolver la emergencia del puente caído entre Granada y San Juan de Arama son la implementación de una vía alterna para vehículos livianos, la instalación de un puente militar y la realización de estudios y diseños para una solución definitiva.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, dijo que agradecía al Gobierno nacional, a quien corresponde la responsabilidad sobre esta vía, su participación en las mesas de trabajo, las visitas y la búsqueda de soluciones de corto, mediano y largo plazo.

“El trabajo articulado con alcaldes mitigará el impacto de esta emergencia”, dijo la gobernadora. En el Meta también está incomunicado el municipio de El Calvario, en el norte del departamento, donde cayó un derrumbe gigantesco y tapó la única vía que lo comunica con el resto del país.

