Betania: joven de 22 años asesinado en medio de guerra de combos criminales

En un nuevo hecho de violencia en el Suroeste antioqueño, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la zona rural del municipio de Betania.

La víctima fue identificada como Camilo Henao Acevedo, de 22 años. Su cuerpo fue encontrado en la vereda La Italia, sector Versalles, un área distante a unos 45 minutos del casco urbano.

El levantamiento del cadáver fue realizado por personal del CTI de Andes, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue municipal. El occiso presentaba tres heridas de bala en la cabeza, confirmando que fue ultimado con arma de fuego.

Lea también: Ratifican 10 años de cárcel para exalcalde de Marinilla por traspasar 25 predios públicos a su familia

Según el reporte oficial, el móvil más probable del crimen es un ajuste de cuentas.

Dentro de las hipótesis que manejan las autoridades, revelaron que la muerte podría estar relacionada con inconvenientes al interior del grupo delincuencial denominado "La Terraza".

Más información: Consejo de Estado confirma ejecución y condena al Ejército por falso positivo en Anorí

Se presume que la víctima, quien presentaba anotaciones por tráfico de estupefacientes, cumplía presuntamente el rol de sicario dentro de esta estructura y su homicidio se habría originado por el incumplimiento en el pago de una suma de dinero.

El CTI de Andes fue el encargado de realizar la inspección técnica al cadáver. Las autoridades judiciales han iniciado la investigación para esclarecer plenamente los hechos y confirmar el nexo de este homicidio con la estructura criminal mencionada.