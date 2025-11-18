El alcalde del municipio de Popayán (Cauca), Juan Carlos Muñoz, confirmó la muerte de la niña de 2 años que resultó herida en medio de un ataque armado, presuntamente, en un retén ilegal instalado por las disidencias de las Farc en la vía Panamericana Popayán - Pasto, en el sector de Mojarras.

En diálogo con LA FM, el mandatario señaló que el vehículo donde se movilizaba la menor fue atacado por no acatar la orden de detenerse, al parecer, por parte de los subversivos.

"Es triste ver cómo se ve afectada la población civil, tenemos noticias de lo que ocurrió en un corregimiento llegando al municipio de Rosas, donde le dispararon a un vehículo que no detuvo su marcha, dejando dos heridos y muerta una niña de dos años. Todo esto nos entristece nos enluta y cada vez el desarrollo social se ve más aplacado por el terrorismo", dijo.

Le puede interesar: Autoridades reubicarán a 25 familias damnificadas por las lluvias en Pueblorrico, Antioquia

Ciudadanos grabaron en varios videos cómo integrantes de dicho grupo armado ilegal se encontraban en la zona realizando un retén ilegal, generando zozobra y temor en las comunidades.

Frente a este tema, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se refuerce la presencia de la fuerza pública en el departamento, sobre todo, en la Vía Panamericana, donde se han registrado varios hechos violentos en los últimos meses.

Más noticias: Desbordó la quebrada en Venadillo y más de 200 casas quedaron bajo el agua

"(...) Hemos solicitado en reiteradas ocasiones el refuerzo de nuestra fuerza pública y acciones preventivas claras sobre nuestra vía Panamericana, sin embargo, estos hechos violentos evidencian que las medidas actuales no están generando resultados efectivos", indicó.

Finalmente, señaló que "se hace urgente la militarización total de la vía Panamericana y más acciones contundentes que le devuelvan la tranquilidad a nuestro departamento (...) ", concluyó.

Fuente: Sistema Integrado de Información