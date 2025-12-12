La FM conoció el informe oficial de seguridad del sistema de transporte TransMilenio de Bogotá, el cual detalla las cifras de muertes violentas y naturales registradas dentro de la operación durante el presente año.

A pesar de que encuestas recientes, como la de Bogotá Cómo Vamos, han revelado cifras alarmantes sobre la inseguridad general en la ciudad, el sistema de transporte masivo registró únicamente dos homicidios en sus estaciones y portales.

La empresa de transporte aclaró que estas muertes corresponden exclusivamente a causas violentas: una se presentó por intento de robo y la otra, por un caso de intolerancia.

Muertes Naturales y Afectación Operacional

Adicionalmente, el informe reportó nueve muertes asociadas, aparentemente, a causas naturales o ajenas al sistema. TransMilenio precisó que "esas muertes no fueron con ocasión al sistema, sino que se produjeron por infartos o enfermedades en personas que fallecieron en el momento en que se transportaban".

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, indicó que las manifestaciones y los bloqueos han sido un detonante para la inseguridad y los conflictos dentro del sistema.

"Estas son situaciones que se pueden presentar por las manifestaciones. Pedimos tolerancia, que sigamos con esos buenos comportamientos. Uno de nuestros retos principales ha sido precisamente los bloqueos al sistema," sostuvo Ortiz.

Aumentan Agresiones a Gestores Anti-Colados

Los funcionarios conocidos popularmente como "guardas anti-colados" o personal de chaleco verde, encargados de controlar la evasión del pasaje, también sufrieron un aumento en las agresiones.

Durante este año, 114 trabajadores fueron agredidos dentro del sistema, una situación que, en ocasiones, deja a los usuarios como testigos de riñas y enfrentamientos violentos.

Se recuerda el caso reciente en el Portal del 20 de Julio, al sur de la ciudad, donde un grupo de jóvenes atacó con armas blancas a varios de estos funcionarios tras intentar controlar una jornada masiva de evasión.

La problemática de la inseguridad en TransMilenio se refleja en la evaluación ciudadana: la encuesta de Bogotá Cómo Vamos arrojó una percepción de 63% de insatisfacción por parte de los usuarios en materia de seguridad.

Vandalismo Dispara los Costos

Las secretarías Distritales de Movilidad y Seguridad revelaron que las protestas y los bloqueos de este año causaron:

1.500 buses de TransMilenio vandalizados.

de TransMilenio vandalizados. 101 heridos en toda la ciudad, la mayoría de ellos personas ajenas a las manifestaciones.

La gerente Ortiz concluyó que los bloqueos han duplicado las cifras del año pasado.

"Lamentablemente han sido el doble que vivimos el año pasado, cerca de 900 bloqueos a la operación, lo que ha afectado nuestro resultado en velocidad y disponibilidad del servicio", finalizó María Fernanda Ortiz.

Fuente: Sistema Integrado de Información