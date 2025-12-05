La UNGRD inició la operación de dos comedores populares de emergencia en Paratebueno y Medina, en Cundinamarca, como parte de las acciones humanitarias derivadas del sismo de magnitud 6,5 registrado el pasado 8 de junio. Los puntos de alimentación fueron habilitados con el objetivo de responder a las necesidades de la población afectada y atender prioritariamente a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Cada comedor está diseñado para beneficiar diariamente a más de 250 personas, especialmente adultos mayores, niños, mujeres cabeza de hogar y habitantes en pobreza extrema. El acceso al servicio está dirigido principalmente a quienes figuran en el Registro Único de Damnificados (RUD), mecanismo que permite identificar a la población afectada por la emergencia. El funcionamiento se realizará con apoyo de personal local, lo que facilita la sostenibilidad y fortalece la participación comunitaria.

Operación de los comedores

Los comedores operarán durante 90 días, periodo establecido como parte del plan de respuesta inmediata en los dos municipios. Esta medida busca asegurar la provisión de raciones de comida caliente a quienes enfrentan mayores dificultades tras el sismo. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, señaló que la estrategia hace parte de las primeras intervenciones orientadas a garantizar la alimentación y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.

Los espacios fueron implementados bajo los lineamientos de la Resolución 0382 de 2025, norma que establece las condiciones y parámetros para la operación de estos comedores de emergencia. Para su puesta en marcha, fueron dotados con insumos y equipos que permiten la preparación de menús balanceados. La planificación alimentaria contó con asesoría técnica en nutrición y salud, con el fin de asegurar estándares básicos de calidad en la prestación del servicio.

Las acciones de alimentación se desarrollan en paralelo con el proceso de reconstrucción de Paratebueno y Medina, que avanza en varios frentes. Ya fue completada la definición de los diseños de las nuevas viviendas sismorresistentes que sustituirán las estructuras afectadas por el movimiento telúrico. Además, se aseguraron recursos por 53.000 millones de pesos destinados a financiar la construcción de las primeras 368 unidades habitacionales que harán parte del plan de recuperación.

Con estas medidas, los dos municipios avanzan en la fase inicial de recuperación, que combina la atención inmediata en alimentación con los preparativos para la reconstrucción de la infraestructura afectada.

El funcionamiento temporal de los comedores populares se presenta como una herramienta complementaria mientras se adelantan los procesos de rehabilitación y se ejecutan las inversiones previstas para restablecer las condiciones de vida de la población damnificada.

