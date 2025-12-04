En medio de los planes de registro y control para garantizar una Navidad segura, la Policía incautó una considerable cantidad de pólvora en el sector comercio del municipio de Entrerríos.

La operación permitió el hallazgo de una caja con diferentes unidades de artículos pirotécnicos, avaluados en un millón de pesos.

La Policía reiteró el llamado al autocuidado y a la ciudadanía para que evite el uso de estos elementos, recordando que, a pesar de las campañas y esfuerzos de las autoridades, Antioquia y su capital, Medellín, ya están liderando los listados nacionales de quemados al inicio de la temporada decembrina.

En solo tres días de diciembre, Antioquia ya registra 29 quemados por pólvora

Autoridades en Antioquia entregaron el reporte actualizado sobre las personas quemadas por pólvora en el departamento entre el 2 y este 3 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Departamental, se presentan cinco casos nuevos de personas lesionadas por pólvora en el Valle de Aburrá, con un aumento de casos para la ciudad de Medellín.

Las personas lesionadas corresponden a un hombre de 26 años con quemadura de segundo grado en mano, lesionado con luces de bengala como observador. Un hombre de 23 años con quemadura de segundo grado en tronco, miembro superior y mano, por voladores como observador. Otro hombre de 35 años con quemadura de segundo grado en mano, también como observador de voladores.

Igualmente, fue reportado un adulto de 24 años con quemadura de segundo grado en miembro inferior por manipulación de pólvora y un adolescente de 14 años con amputación de dedos de la mano, también por manipulación de pólvora.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, a la fecha, en el departamento se han registrado 29 casos de personas lesionadas por pólvora. A la misma fecha en 2024 se había presentado el mismo número de casos, es decir, no hay variación.

Según el boletín número 5, en Medellín se registran 20 personas quemadas, en Nechí y en Bello dos quemados y en Envigado, Itagüí, Caucasia, El Bagre y Cáceres un quemado cada uno. De este número, 4 lesionados son menores de edad y dos personas registran amputación de miembro superior.

