Ante la crisis de orden público que se vive al sur del departamento de Bolívar y tras decretarse una medida cautelar, en las últimas horas se adelantó en Cartagena un consejo de seguridad, presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar.

El consejo de seguridad también contó con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti, los principales mandos regionales y las autoridades departamentales.

En este encuentro, analizaron las estrategias e iniciativas para apoyar a la población civil y garantizar la seguridad en la región, que se ha visto afectada por el actuar de los grupos criminales.

Lea más: 'La Calle del Sabor' en Cali cambia de ubicación: razones y detalles del traslado

¿Qué se pactó?

Para atender esta crisis, las autoridades diseñaron el Plan Ministerial Sur de Bolívar, a través del cual se adelantará una serie de actuaciones y definirán medidas efectivas y contundentes en pro de la seguridad, defensa y bienestar de la población civil.

Esta propuesta consta de tres ejes fundamentales que se enfocan en el fortalecimiento de las operaciones militares, la prevención y reducción del desplazamiento forzado, y la atención y acción integral de las víctimas.

Le puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora en Colombia y cómo verlo en vivo

Así las cosas, un componente especial de la Fuerza Pública, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales, desarrollarán actividades que ayuden a solucionar dificultades y necesidades en los municipios de Achí, Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Montecristo, Norosí, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, Tiquisio y Santa Rosa del Sur.

Por eso las autoridades comenzarán a fortalecer la atención a las comunidades para prevenir y reducir el desplazamiento forzado. Esto se complementará con la atención y acción integral a las víctimas y población en condición de vulnerabilidad.

Además, el general José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército, fue nombrado comandante del Plan Conjunto Sur de Bolívar, mediante el cual se articularán capacidades del Ejército, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial y la Policía.

Más noticias: Decreto de MinHacienda reduciría pensiones superiores al salario mínimo en Colombia

"El objetivo de este esfuerzo de la Fuerza Pública es combatir de manera más efectiva a las estructuras logísticas y criminales del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias, quienes mantienen una disputa por el control ilegal del territorio, principalmente por las rentas ilícitas generadas por el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Fuente: Sistema Integrado de Información