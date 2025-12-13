En las últimas horas se registró un nuevo intento de ataque dirigido contra la Estación de Policía de El Bordo (Cauca). En la zona, los habitantes advirtieron sobre el sonido de dos explosiones.

Hasta el momento y en un reporte preliminar, se descartan cifras de heridos o personas lesionadas; sin embargo, se confirman algunas afectaciones a la infraestructura de la Estación.

El hecho se presentó sobre las 2:00 de la tarde de este sábado y en un video difundido en redes sociales quedó evidenciada la estela de humo que dejaron las explosiones.

Aunque las autoridades no han confirmado los medios del atentado, la comunidad señaló que en la zona había por lo menos cuatro drones, que estaban acondicionados con artefactos explosivos.

Último ataque

El último ataque se presentó el pasado 18 de octubre, cuando las disidencias atacaron la estación, dejando a un uniformado herido. Para entonces, el ataque se perpetró con dos cargas explosivas lanzadas desde drones, que llegaron a afectar el exterior de las instalaciones de la Policía.

Comunidad afectada

Este nuevo ataque, aunque no deja personas heridas, ha generado pánico en la comunidad debido a que la Estación de Policía queda ubicada en pleno casco urbano del municipio. Incluso y a pesar del acordonamiento de seguridad, varias viviendas están ubicadas alrededor de la Estación.

En medio de la alerta máxima que hay en el departamento del Cauca por la fuerte ola de violencia, ya se activaron los protocolos de seguridad en la Estación. Entre sistemas antidrones y el fortalecimiento en el perímetro de las instalaciones, a esta hora también se desarrolla un consejo de seguridad extraordinario para atender la situación.

Fuente: Sistema Integrado de Información